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Сегодня, 12:23

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Мария Гусева
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«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договоренности с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта, сообщает Sky Sports.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего англичанина будет рассчитано до лета 2028 года.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его действующий контракт действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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