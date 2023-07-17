Венгер — о трансферах «Арсенала»: «Они купили игроков, которые помогут выиграть чемпионат»
Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил трансферную политику клуба.
«Я думаю, что это хорошая инвестиция. В целом, лично я думаю, что они совершили хорошие покупки, поскольку это зрелые игроки, которым сейчас 23-24 года. Они все еще молоды, поэтому могут играть вместе несколько лет. После прошлого сезона на них будет оказываться большее давление, но они многому научились и могут показать, что теперь могут справиться с этим», — приводит слова Венгера Eurosport.
Кроме того, Венгер сравнил нынешние трансферы «Арсенала» с последними годами своей работы в клубе. 73-летний специалист отметил, что при нем клуб не мог позволить себе такие траты.
«Мне приходилось обходиться совсем без денег, так что мы искали другие способы для усиления. Сейчас «Арсенал» в хорошей финансовой ситуации и купил игроков, которые помогут выиграть чемпионат. Я верю, что они выиграют чемпионат».
В летнее трансферное окно «Арсенал» потратил более 200 миллионов евро. Лондонцы купили Кая Хаверца («Челси»), Юрриена Тимбера («Аякс») и Деклана Райса («Вест Хэм»).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -