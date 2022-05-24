Рэшфорд хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет остаться в клубе в следующем сезоне, сообщает The Telegraph.

Ранее появлялась информация, что игрок не намерен продлевать контракт и хочет уйти из команды этим летом.

В сезоне-2021/22 Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

По ходу сезона «Манчестер Юнайтед» пыталось убедить форварда меньше времени уделять общественной деятельности и сконцентрироваться на наборе формы. Несмотря на это, Рэшфорд продолжил совмещать работу и активизм.