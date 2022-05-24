«Челси» разрешит Маркосу Алонсо уйти в «Барселону»

«Челси» не будет удерживать защитника Маркоса Алонсо, если тот захочет перейти в «Барселону». Сине-гранатовым предстоит согласовать сумму компенсации за игрока сборной Испании, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона, поэтому «синие» не будут требовать за 31-летнего футболиста большую сумму.

Сам Маркос уже точно решил, что хочет вернуться в Испанию, где ранее выступал за «Реал».

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за лондонцев.