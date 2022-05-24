BBC в прямом эфире дал бегущую строку «МЮ» — мусор». Канал принес извинения, сославшись на стажера

BBC извинился за оскорбительную подпись в адрес «Манчестер Юнайтед»

Телеканал BBC в прямом эфире дал бегущую строку с надписью «Манчестер Юнайтед» — мусор», которая появилась во время утренних новостей.

После инцидента ведущая Аннита Маквей извинилась перед болельщиками манкунианцев, объяснив, что ошибка возникла из-за стажера, который учился работать с бегущей строкой и «писал не всерьез случайные вещи».

Позже к извинениям присоединился сам телеканал.

«Во время тренировки произошел технический сбой с нашей тестовой бегущей строкой, которая на несколько секунд переключилась на прямой эфир.

Мы приносим извинения за любое оскорбление в прямом эфире», — говорится в заявлении телеканала.