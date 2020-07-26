Райс стал четвертым игроком до 21 года, кто провел все матчи сезона АПЛ без замен

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс провел все матчи чемпионата Англии в сезоне-2019/20 без замен.

Англичанин провел на поле все 3420 минут и стал четвертым игроком до 21 года, кто провел все встречи сезона без замен. Другими игроками были Гари Келли (1993/94), Фрэнк Лэмпард (1998/99) и Уэйн Бридж (2001/01 и 2001/02).

В минувшем сезоне Райс провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил гол, сделал три результативные передачи и заработал 6 результативных передач.