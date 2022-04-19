Рангник поддержал Криштиану Роналду, который пропускает матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поддержал форварда Криштиану Роналду, который пропустит игру с «Ливерпулем» из-за смерти его новорожденного сына.

«Конечно, эта трагедия изменила отношение к матчу. Мы снова увидели, что в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Вся команда, весь клуб с Криштиану. Для меня очевидно, что сейчас он должен быть там, где он сейчас находится», — сказал во время предматчевого интервью Рангник.

Перенесенный матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Футболисты выступят с траурными повязками, а также на седьмой минуте вместе с болельщиками почтят память о погибшем сыне Роналду аплодисментами.

Вчера, 18 апреля, Роналду в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появиться на свет мальчик и девочка.