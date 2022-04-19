«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на перенесенный матч 30-го тура АПЛ

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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на перенесенный матч 30-го тура английской премьер-лиги.

Форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду пропустит игру из-за того, что у португальца скончался новорожденный сын.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиагу, Фабинью, Салах, Мане, Диас.

Запасные: Келлехер, Цимикас, Гомес, Конате, Кейта, Милнер, Джонс, Жота, Ориги.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Джонс, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Эланга, Рэшфорд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байи, Гарначо, Лингард, Мактоминей, Мата, Мейбри, Санчо.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 19 апреля, начало — в 22.00 (мск).