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Сегодня, 21:14

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Салах, Мане и Фернандеш выйдут с первых минут, Роналду пропустит матч из-за смерти новорожденного сына

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на перенесенный матч 30-го тура АПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на перенесенный матч 30-го тура английской премьер-лиги.

Форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду пропустит игру из-за того, что у португальца скончался новорожденный сын.

Криштиану Роналду. «Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиагу, Фабинью, Салах, Мане, Диас.

Запасные: Келлехер, Цимикас, Гомес, Конате, Кейта, Милнер, Джонс, Жота, Ориги.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Джонс, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Эланга, Рэшфорд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байи, Гарначо, Лингард, Мактоминей, Мата, Мейбри, Санчо.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 19 апреля, начало — в 22.00 (мск).

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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