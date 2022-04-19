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Фил Джонс попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем». Он сыграет впервые с начала февраля

Фил Джонс сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые с начала февраля
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку команды на перенесенный матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

30-летний англичанин сыграет за основную команду «красных дьяволов» впервые с 4 февраля 2022 года, тогда он провел на поле 30 минут в матче четвертого круга Кубка Англии с «Мидлсбро» (0:0; 8:9 — по пенальти).

Кроме того, Джонс попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» впервые с 3 января 2022 года. Тогда он полностью провел матч 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1). Это появление стало для защитника первым с 26 января 2020 года, когда «МЮ» разгромил «Транмер» (6:0) в четвертом раунде Кубка Англии.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Фил Джоунс
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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