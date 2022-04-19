Фил Джонс попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем». Он сыграет впервые с начала февраля

Фил Джонс сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые с начала февраля

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку команды на перенесенный матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

30-летний англичанин сыграет за основную команду «красных дьяволов» впервые с 4 февраля 2022 года, тогда он провел на поле 30 минут в матче четвертого круга Кубка Англии с «Мидлсбро» (0:0; 8:9 — по пенальти).

Кроме того, Джонс попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» впервые с 3 января 2022 года. Тогда он полностью провел матч 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1). Это появление стало для защитника первым с 26 января 2020 года, когда «МЮ» разгромил «Транмер» (6:0) в четвертом раунде Кубка Англии.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 22.00 (мск).