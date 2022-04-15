Рангник отказался говорить о возможно приходе тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отказался комментировать информацию о том, что со следующего сезона с командой будет работать Эрик тен Хаг.

«Не знаю, на какой стадии находятся переговоры. Так что ничего не могу сказать.

Все мы знаем, что тен Хаг — хороший тренер. Он проделал отличную работу в «Аяксе». Но сейчас не вижу смысла об этом говорить», — цитирует Рангника The Guardian.

Ранее появилась информация, что английский клуб получил устное согласие 52-летнего нидерландца на переход по окончании нынешнего сезона.

Отмечается, что соглашение между «Манчестер Юнайтед» и тренером будет рассчитано на четыре года.

При этом официальных объявлений о подписании контракта не будет до 17 апреля, когда «Аякс» сыграет с ПСВ в финале Кубка Нидерландов.