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Сегодня, 15:53

Филлипс не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» и надеется остаться в «Лидсе»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, 26-летний футболист надеется подписать с клубом новый контракт и не рассматривает возможность перехода на «Олд Траффорд».

Контракт Филлипса с «Лидсом» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18254214/leeds-kalvin-phillips-man-utd-jesse-marsch-transfer/
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
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 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
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 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
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 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
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 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Лидс – Челси
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19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Тоттенхэм Хотспур

 17
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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