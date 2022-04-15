Филлипс не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» и надеется остаться в «Лидсе»

Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, 26-летний футболист надеется подписать с клубом новый контракт и не рассматривает возможность перехода на «Олд Траффорд».

Контракт Филлипса с «Лидсом» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.