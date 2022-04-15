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Артета — об увольнении Дайча: «То, что он сделал в «Бернли» за последние десять лет просто феноменально»

Артета высказался об увольнении Шона Дайча из «Бернли»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал увольнение Шона Дайча из «Бернли».

«У меня есть только слова похвалы, потому что-то, что он сделал в клубе за последние десять лет, просто феноменально. Он дал клубу действительно ясную самоидентификацию, ему удалось сохранить команду с одним из самых маленьких бюджетов, стабильно выступающую в лиге. Я желаю ему удачи, и, как всегда бывает с коллегами, грустно, когда видишь такие решения», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Дайч возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. При нем клуб дважды выходил в английскую премьер-лигу (АПЛ) из чемпионшипа, а в сезоне-2018/19 впервые за 51 год попал в европейские кубки.

После 30 туров АПЛ «Бернли» набрал 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-raphinha-is-a-player-we-like-says-barcelona-president-joan-laporta?postid=3726997#liveblog-body
Футбол
ФК Бернли
Микель Артета
Шон Дайч
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 Челси 30 18 8 4 64-23 62
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 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
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 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
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