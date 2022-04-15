Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал увольнение Шона Дайча из «Бернли».

«У меня есть только слова похвалы, потому что-то, что он сделал в клубе за последние десять лет, просто феноменально. Он дал клубу действительно ясную самоидентификацию, ему удалось сохранить команду с одним из самых маленьких бюджетов, стабильно выступающую в лиге. Я желаю ему удачи, и, как всегда бывает с коллегами, грустно, когда видишь такие решения», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Дайч возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. При нем клуб дважды выходил в английскую премьер-лигу (АПЛ) из чемпионшипа, а в сезоне-2018/19 впервые за 51 год попал в европейские кубки.

После 30 туров АПЛ «Бернли» набрал 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.