Рангник объяснил, почему Роналду пропускает матч Кубка Англии против «Астон Виллы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почем нападающий команды Криштиану Роналду не вышел на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы». Он отметил, что у португальца небольшие проблемы со здоровьем.

«Я разговаривал с Криштиану вчера перед тренировкой, — сказал специалист в интервью клубному телеканалу. — Он сказал мне, что у него были некоторые проблемы в последние пару дней, небольшие проблемы. В конце концов мы решили не рисковать в кубковом матче, который вполне может продлиться 120 минут».

Португалец не попал в заявку на игру. По ходу первого тайма «МЮ» ведет 1:0. На восьмой минуте отличился Скотт Мактоминай.