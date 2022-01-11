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Оливер отменил гол «Астон Виллы» в ворота «МЮ» после помощи ВАР

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«Манчестер Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии встречается с «Астон Виллой».

На 51-й минуте при счете 1:0 в пользу «МЮ» бирмингемцы забили гол. Однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

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Сергей Разин все материалы автора

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