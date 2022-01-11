Оливер отменил гол «Астон Виллы» в ворота «МЮ» после помощи ВАР
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«Манчестер Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии встречается с «Астон Виллой».
На 51-й минуте при счете 1:0 в пользу «МЮ» бирмингемцы забили гол. Однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.
Hand ball or offside ? ? #ManchesterUnited ?? #aston_villa pic.twitter.com/gqMZCGK9n0— Ronald Collante (@ronald_collante) January 10, 2022
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