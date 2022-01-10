Самедов: «Странно, если Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону».

«Роналду может уйти в «Барселону»? Что ж, перейдет из одного суперклуба в другой суперклуб. Хотя это странно: он столько лет играл в «МЮ», начинал там зарубежную карьеру. Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины, и он действительно недоволен», — сказал Самедов «Газете.Ru».

По информации СМИ, Роналду недоволен обстановкой внутри английского клуба и, в частности, работой исполняющего обязанности главного тренера команды Ральфа Рангника.