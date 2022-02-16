Рангник: «Должны были победить «Брайтон» со счетом 3:0, 4:0, но немного не хватило уверенности у ворот соперника»

Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» мог победить «Брайтоном» с большим счетом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

«Было важно набрать три очка в матче с командой, находящейся в форме. «Брайтон» очень уверенно владеет мячом, и нам пришлось идти на риск во втором тайме — это принесло свои плоды. Мы забили гол, вынудили Льюиса Данка получить красную карточку. Должно было быть 3:0, 4:0 после 75-й минуты, но нам немного не хватило уверенности у ворот соперника».

Голами в матче отметились Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 43 очка. «Брайтон» находится на 9-й строчке — 33 очка.

В воскресенье, 20 февраля, «МЮ» встретится с «Лидсом», начало — в 17.00 мск.