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Рангник: «Должны были победить «Брайтон» со счетом 3:0, 4:0, но немного не хватило уверенности у ворот соперника»

Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» мог победить «Брайтоном» с большим счетом
Анна Горшкова
Корреспондент
Ральф Рангник.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

«Было важно набрать три очка в матче с командой, находящейся в форме. «Брайтон» очень уверенно владеет мячом, и нам пришлось идти на риск во втором тайме — это принесло свои плоды. Мы забили гол, вынудили Льюиса Данка получить красную карточку. Должно было быть 3:0, 4:0 после 75-й минуты, но нам немного не хватило уверенности у ворот соперника».

Голами в матче отметились Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 43 очка. «Брайтон» находится на 9-й строчке — 33 очка.

В воскресенье, 20 февраля, «МЮ» встретится с «Лидсом», начало — в 17.00 мск.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
15 февр, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон & Хоув
Голы
Криштиану Роналду, 51 (1:0), Бруну Фернандеш, 90+7 (2:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу Фред (Погба, 73 ) Бруну Фернандеш Мактоминай Криштиану Роналду Санчо (Алекс Теллес, 80 ) Эланга (Рэшфорд, 79 )
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Гросс (Лемпти, 60) Модер Мопей (Уэлбек, 70) Троссар (Альсате, 60)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 53, Шоу 72, Мактоминай 90  -  Макаллистер 85
Судьи
Бэнкес (Англия)
Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60146767?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=620c2d08000e9e34d25a6c02%26Result%20%27highly%20important%27%262022-02-15T22%3A52%3A44.154Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:3aaf7
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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