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Сегодня, 02:07

«Есть только один способ вернуться на правильный путь». Роналду — о прерванной голевой засухе

Роналду прокомментировал свой первый гол в 2022 году
Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 2:0. Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы над «Брайтоном» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии отметил, что главное в футболе — ежедневная работа.

В этой встрече 37-летний нападающий прервал свою безголевую серию. Он забил впервые в 2022 году.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное — просто шум. Вперед, Дьяволы!» — написал Роналду в Twitter.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
15 февр, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон & Хоув
Голы
Криштиану Роналду, 51 (1:0), Бруну Фернандеш, 90+7 (2:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу Фред (Погба, 73 ) Бруну Фернандеш Мактоминай Криштиану Роналду Санчо (Алекс Теллес, 80 ) Эланга (Рэшфорд, 79 )
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Гросс (Лемпти, 60) Модер Мопей (Уэлбек, 70) Троссар (Альсате, 60)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 53, Шоу 72, Мактоминай 90  -  Макаллистер 85
Судьи
Бэнкес (Англия)
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Брайтоном»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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