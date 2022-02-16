Роналду прокомментировал свой первый гол в 2022 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы над «Брайтоном» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии отметил, что главное в футболе — ежедневная работа.

В этой встрече 37-летний нападающий прервал свою безголевую серию. Он забил впервые в 2022 году.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное — просто шум. Вперед, Дьяволы!» — написал Роналду в Twitter.