Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:53

Рангник оценил игру Роналду в матче с «Брайтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии отметил, что Криштиану Роналду забил выдающийся гол. Португалец отметился первым забитым мячом в 2022-м.

«Очень важно не только то, что он забил, но и то, что это был выдающийся гол. Это было важно для всех нас, но в целом его игра была одной из лучших с тех пор, как я сюда приехал», — цитирует BBC Рангника.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 43 очка. «Брайтон» находится на 9-й строчке — 33 очка.

В воскресенье, 20 февраля, «МЮ» встретится с «Лидсом», начало — в 17.00 мск.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
15 февр, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон & Хоув
Голы
Криштиану Роналду, 51 (1:0), Бруну Фернандеш, 90+7 (2:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу Фред (Погба, 73 ) Бруну Фернандеш Мактоминай Криштиану Роналду Санчо (Алекс Теллес, 80 ) Эланга (Рэшфорд, 79 )
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Гросс (Лемпти, 60) Модер Мопей (Уэлбек, 70) Троссар (Альсате, 60)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 53, Шоу 72, Мактоминай 90  -  Макаллистер 85
Судьи
Бэнкес (Англия)
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
Читайте также
В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рангник: «Должны были победить «Брайтон» со счетом 3:0, 4:0, но немного не хватило уверенности у ворот соперника»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости