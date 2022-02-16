Рангник оценил игру Роналду в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии отметил, что Криштиану Роналду забил выдающийся гол. Португалец отметился первым забитым мячом в 2022-м.

«Очень важно не только то, что он забил, но и то, что это был выдающийся гол. Это было важно для всех нас, но в целом его игра была одной из лучших с тех пор, как я сюда приехал», — цитирует BBC Рангника.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 43 очка. «Брайтон» находится на 9-й строчке — 33 очка.

В воскресенье, 20 февраля, «МЮ» встретится с «Лидсом», начало — в 17.00 мск.