Рахим Стерлинг: "Гвардьола всегда стоит у тебя за спиной и не дает расслабиться"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Лига чемпионов - невероятный турнир. На этой его стадии все воспринимается по-особому. Надо не терять концентрации и наслаждаться моментом, насколько это возможно, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Секрет моей удачной игры в работе со столь прекрасной командой и невероятным тренером в условиях, в которых я постоянно учусь новому. Все подталкивает меня не стоять на месте и становиться лучше. Пеп (Гвардьола - прим. "СЭ") всегда стоит у тебя за спиной и не дает расслабиться. Новый стадион "Тоттенхэма" грандиозен. Он очень красив и я рад, что мне наконец довелось его увидеть. Я много о нем слышал, а теперь приятно увидеть все воочию. Надеюсь, завтра нас ждет на этой арене хороший матч.
Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027151/index.html?iv=true