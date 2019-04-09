Рахим Стерлинг: "Гвардьола всегда стоит у тебя за спиной и не дает расслабиться"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Лига чемпионов - невероятный турнир. На этой его стадии все воспринимается по-особому. Надо не терять концентрации и наслаждаться моментом, насколько это возможно, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Секрет моей удачной игры в работе со столь прекрасной командой и невероятным тренером в условиях, в которых я постоянно учусь новому. Все подталкивает меня не стоять на месте и становиться лучше. Пеп (Гвардьола - прим. "СЭ") всегда стоит у тебя за спиной и не дает расслабиться. Новый стадион "Тоттенхэма" грандиозен. Он очень красив и я рад, что мне наконец довелось его увидеть. Я много о нем слышал, а теперь приятно увидеть все воочию. Надеюсь, завтра нас ждет на этой арене хороший матч.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.

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