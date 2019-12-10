Рафаэль Бенитес: «Ливерпуль» покупает правильных игроков»

Бывший главный тренер «Ньюкасла», «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился мнением об успехе мерсисайдцев в чемпионате Англии. Они опережают ближайшего преследователя на восемь очков.

— Думаю, они станут чемпионами, — цитирует испанского специалиста Sky Sports. — Их дела идут отлично, они стабильны. Обычно, даже выигрывая матчи, ты можешь проиграть некоторые, но они очень стабильны. Они покупают правильных игроков в последние годы. Тратят деньги, но тратят их на очень хороших игроков на правильных позициях.

У них есть баланс. Есть классные голкипер и защитники. Крайние защитники ходят вперед, а нападающие обладают скоростью и мастерством. Полузащитники постоянно прессингуют. Они сразу же бросаются на тебя, поэтому другим командам сложно проводить контратаки.

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