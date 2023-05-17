Пулишич — о победе в Лиге чемпионов: «Лучшее воспоминание»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о запоминающимся событии в лондонском клубе.

«Я перешел в «Челси» и далеко прошел в этом турнире [в Лиге чемпионов], сумев выиграть его. Это было что-то вроде лучшего воспоминания о моей клубной карьере», — рассказал Пулишич в интервью пресс-службе УЕФА.

«Челси» стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). В лондонском клубе хорват играет с 2019 года.