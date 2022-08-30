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Сегодня, 09:24

Пулишич не покинет «Челси» в нынешнее трансферное окно

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич останется в клубе на следующий сезон, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболиста хотел сменить команду из-за отсутствия постоянной игровой практики в преддверии ЧМ-2022, однако лондонский клуб решил не отпускать 23-летнего игрока, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и других клубов из Испании и Италии.

В сезоне-2022/23 Пулишич принял участие в четырех матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. Во всех встречах нападающий выходил на замену.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро. Контракт Пулишича с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://theathletic.com/3546754/2022/08/29/christian-pulisic-chelsea-transfer-usmnt/
Футбол
ФК Челси
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