«Ливерпуль» готов предложить 42 миллиона фунтов за хавбека «Брайтона» Кайседо

«Ливерпуль» рассматривает трансфер полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо, сообщает The Sun.

По данным источника, мерсисайдцы готовы предложить за 20-летнего эквадорца 42 миллиона фунтов стерлингов. Интерес к Кайседо также проявлял «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Брайтоном» действует до лета 2025 года.