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Сегодня, 08:14

«Ливерпуль» готов предложить 42 миллиона фунтов за хавбека «Брайтона» Кайседо

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» рассматривает трансфер полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо, сообщает The Sun.

По данным источника, мерсисайдцы готовы предложить за 20-летнего эквадорца 42 миллиона фунтов стерлингов. Интерес к Кайседо также проявлял «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Брайтоном» действует до лета 2025 года.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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