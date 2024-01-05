«ПСЖ» намерены заплатить за Гимарайнса 115 миллионов евро

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса и готов заплатить за него 115 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Отмечается, что в «Ньюкасле» не хотят расставаться с игроком.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.