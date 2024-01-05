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Сегодня, 15:10

«ПСЖ» намерены заплатить за Гимарайнса 115 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса и готов заплатить за него 115 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Отмечается, что в «Ньюкасле» не хотят расставаться с игроком.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
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 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
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 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
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 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
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 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
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 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
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20
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