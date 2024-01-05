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Сегодня, 20:24

Гвардиола рассказал, когда Де Брейне и Холанн смогут выйти на поле

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о физическом состоянии игроков команды Кевина Де Брейне, Эрлина Холанна и Жереми Доку.

«Последние две или три тренировки они провели вместе с нами. Джереми чувствует себя очень хорошо, Кевин тоже. Де Брейне отсутствовал уже долгое время, поэтому нам нужно набраться терпения и давать ему подходящее игровое время, как и Джереми. Эрлин чувствует себя немного лучше, но с ним нам нужно быть осторожнее. Не знаю насчет воскресенья, насчет «Ньюкасла», но к остальным [играм] они будут готовы», — сказал Гвардиола.

Де Брейне в августе получил травму подколенного сухожилия. У Холанна в декабре был стрессовый перелом стопы, а Доку в этом же месяце столкнулся с мышечным недомоганием.

На данный момент «Манчестер Сити» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 13 января горожане сыграют против «Ньюкасла». Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/every-word-pep-guardiola-man-28395737
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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38 тур
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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