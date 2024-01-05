Роберто Фирмино может перейти в «Фулхэм»

Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино может перейти в «Фулхэм», сообщает Goal.

По данным источника, лондонский клуб готов этой зимой подписать 32-летнего бразильца, который недоволен своим игровым временем в клубе из Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Фирмино забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. За последние два месяца форвард ни разу не попал в стартовый состав команды.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.