Роберто Фирмино может перейти в «Фулхэм»
Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино может перейти в «Фулхэм», сообщает Goal.
По данным источника, лондонский клуб готов этой зимой подписать 32-летнего бразильца, который недоволен своим игровым временем в клубе из Саудовской Аравии.
В сезоне-2023/24 Фирмино забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. За последние два месяца форвард ни разу не попал в стартовый состав команды.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|15.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
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