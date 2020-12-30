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«ПСЖ» интересуется форвардом «Кристал Пэлас» Заа

15:20
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«ПСЖ» заинтересован в покупке форварда «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа, информирует The Sun. Также на футболиста претендует «Милан».

По данным источника, 28-летнего нападающего в «ПСЖ» хочет видеть Маурисио Покеттино, который в скором времени возглавит парижский клуб. Аргентинский специалист хотел подписать футболиста еще во время того, как работал в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Заа в 14 матчах АПЛ забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2023 года.

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