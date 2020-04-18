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«Приготовил свой первый омлет». Клопп — о том, чему научился во время карантина

08:13
Юрген Клопп. Фото twitter.com
Юрген Клопп. Фото twitter.com
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чему научился за время карантина из-за пандемии коронавируса. Немец признался, что раньше не умел некоторые бытовые вещи.

— Я узнал много нового за это время, — цитирует A Bola Клоппа. — Теперь на мне посудомоечная машина, у меня появился кухонный комбайн. Я сделал свой первый омлет. И меня впечатлило, что он получился вкусным. На следующей неделе попытаюсь научиться завязывать галстук. Мне 52 года, и я не умею этого. Будет забавно. Руки же к этому не привыкли.

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