Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чему научился за время карантина из-за пандемии коронавируса. Немец признался, что раньше не умел некоторые бытовые вещи.

— Я узнал много нового за это время, — цитирует A Bola Клоппа. — Теперь на мне посудомоечная машина, у меня появился кухонный комбайн. Я сделал свой первый омлет. И меня впечатлило, что он получился вкусным. На следующей неделе попытаюсь научиться завязывать галстук. Мне 52 года, и я не умею этого. Будет забавно. Руки же к этому не привыкли.