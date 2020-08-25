Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак поделился мнением об отмене бана УЕФА на участие в еврокубках.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

— Я был уверен, что правда восторжествует, но больше всего меня беспокоило то, как это отвлекает всех нас — в особенности команду, — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт клуба. — Все, что меня действительно волнует, — это вернуться к тому, что у нас получается лучше всего: играть в футбол, вести свой бизнес, двигаться вперед и не отвлекаться.

В Лиге чемпионов наша цель та же — выиграть, поэтому я думаю, что в целом опыт этого сезона оставил нам некоторое разочарование, но также и много положительных моментов, на которые можно опираться.