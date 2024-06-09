Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сделал выбор между своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в «Абердине», невероятно. Задайтесь вопросом: сможет ли Гвардиола сделать так же в такой команде, как «Абердин»? Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире. Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», — приводит слова Руни ESPN.

Фергюсон был главным тренером клуба «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза — Кубок Шотландии, и по одному разу — Кубок шотландской лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Гвардиола выиграл с «Сити» шесть чемпионских титула АПЛ, четыре Кубка Футбольной лиги, по два Кубка Англии и Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.