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Сегодня, 05:23

Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сделал выбор между своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в «Абердине», невероятно. Задайтесь вопросом: сможет ли Гвардиола сделать так же в такой команде, как «Абердин»? Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире. Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», — приводит слова Руни ESPN.

Фергюсон был главным тренером клуба «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза — Кубок Шотландии, и по одному разу — Кубок шотландской лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Гвардиола выиграл с «Сити» шесть чемпионских титула АПЛ, четыре Кубка Футбольной лиги, по два Кубка Англии и Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Уэйн Руни
Хосеп Гвардиола
Алекс Фергюсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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