Представители «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с Дибала

Представители «Манчестер Юнайтед» провели встречу с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала. Английский клуб обсуждал возможный переход 28-летнего аргентинца в «МЮ» летом, сообщает TMW.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта. Следовательно, он может перейти в стан «красных дьяволов» на правах свободного агента.

В текущем сезоне форвард сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.