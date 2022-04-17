15 футболистов из АПЛ сдали положительные допинг-тесты в период с 2015 по 2020 год

Как минимум 15 футболистов из английской премьер-лиги сдали положительные допинг-тесты в период с 2015 по 2020 годы. При этом ни одни из них не был дисквалифицирован, сообщает Daily Mail.

Такие данные журналисты смогли получил у Британского антидопингового агентства (UKAD).

Отмечается, что 12 из этих 15 игроков сдали положительные тесты на запрещенные вещества, повышающие работоспособность.

По информации газеты, с 2013 по 2020 год на допинге были пойманы в общей сложности 88 футболистов из различных лиг Англии, Шотландии и Уэльса. Среди запрещенных веществ были стероиды, мочегонные средства, стимуляторы, усилители тестостерона.

Из 88 случаев UKAD предоставила подробные данные только по 39 делам. 15 из 24 игроков, не игравших в АПЛ, были дисквалифицированы на срок от трех месяцев до четырех лет.