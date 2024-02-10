Постекоглу — о синей карточке: «Мне трудно понять, почему возникла такая необходимость»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о возможном введении синей карточки в футболе.

«Мне трудно понять, почему возникла такая необходимость внезапно ввести что-то новое. Я не думаю, что в игре сейчас что-то не так. На мой взгляд, проблема в том, что ВАР и так изменил футбол. Я не знаю, почему карта другого цвета будет иметь значение. Не понимаю это заимствование вещей из других видов спорта. Другие виды спорта пытаются ускорить свои игры, а мы вносим больше беспорядка», — цитирует Football London Постекоглу.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.