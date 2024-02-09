Клопп — о синих карточках: «Не могу вспомнить последнюю отличную идею от ребят из IFAB, а мне 56 лет!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном введении синей карточки в футболе.

«Я бы хотел, чтобы все было как можно проще. На данный момент это не кажется фантастической идеей... Но я не могу вспомнить последнюю отличную идею от этих ребят из IFAB, а мне 56 лет!» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.