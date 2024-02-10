«Ливерпуль» контактировал с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо

«Ливерпуль» общался с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо по поводу его возможного назначения в мерсисайдском клубе летом, сообщает Footmercato.

По данным источника, стороны провели первичные переговоры. Однако издание не сообщает о том, готов ли 42-летний испанец покинуть леверкузенцев ради своей бывшей команды.

9 февраля Relevo заявило, что Хулен Лопетеги может сменить Алонсо в «Байере».

«Байер» после 20 туров лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка. Контракт Алонсо с клубом действует до 2026 года.

В январе Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/24.