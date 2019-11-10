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Полузащитник «Вест Хэма» Лансини пропустит два месяца из-за перелома ключицы

20:50
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Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини получил травму в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (0:3). У него диагностирован перелом ключицы, сообщает The Guardian.

Лансини потребуется операция. На восстановление у 26-летнего аргентинца уйдет как минимум два месяца.

В нынешнем сезоне Лансини провел за «Вест Хэм» 11 матчей в АПЛ и отдал 3 голевые передачи.

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