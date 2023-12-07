Мактоминей заявил, что мог бы сделать хет-трик в матче с «Челси»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал дубль в ворота «Челси» (2:1) в 15-м туре АПЛ.
«Я мог бы сделать хет-трик, если бы был спокойнее и реализовал все шансы. Мы подошли к игре в хорошей форме, провели несколько легких тренировок, чтобы сохранить энергию, ведь впереди еще много игр, и нужно продолжать оказывать давление на команды выше нас», — приводит слова Мактоминея ВВС.
В текущем сезоне АПЛ 26-летний футболист сыграл 12 матчей и забил 5 голов. «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|1 : 0
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|3 : 4
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|5 : 0
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|0 : 2
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 2
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|1 : 0
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|2 : 1
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2