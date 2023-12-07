Мактоминей заявил, что мог бы сделать хет-трик в матче с «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал дубль в ворота «Челси» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

«Я мог бы сделать хет-трик, если бы был спокойнее и реализовал все шансы. Мы подошли к игре в хорошей форме, провели несколько легких тренировок, чтобы сохранить энергию, ведь впереди еще много игр, и нужно продолжать оказывать давление на команды выше нас», — приводит слова Мактоминея ВВС.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний футболист сыграл 12 матчей и забил 5 голов. «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.