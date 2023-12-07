Гвардиола назвал условие, при котором он закончит тренерскую карьеру в 2024 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что закончит карьеру, если команда сделает требл в этом сезоне.

«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду на пенсию. Это точно. Я знаю, что это очень сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Команда стала второй в Англии после «МЮ», которой удалось оформить требл, а Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами (первый был с «Барселоной» в сезоне-2008/09).

Контракт 52-летнего тренера с «горожанами» истекает летом 2025 года.