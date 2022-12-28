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Сегодня, 20:00

Эриксен: «Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Но футбол продолжается»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Его наследие, его имя в любом случае имеют большое значение. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть. Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами. Мы находимся в хорошей ситуации. Начало сезона было совсем другим по сравнению с тем, что происходит сейчас. Мы играем не так, как в начале чемпионата», — приводит Daily Mail слова Эриксена.

В ноябре нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

27 декабря «МЮ» одержал победу над «Ноттингемом» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11579391/Christian-Eriksen-says-Cristiano-Ronaldo-forgotten-Man-United.html
Кристиан Эриксен
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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