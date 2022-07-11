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Сегодня, 18:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра перешел в «Фулхэм»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступавший на правах аренды за «Фламенго» в прошедшем сезоне, перешел в «Фулхэм», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

26-летний бразилец заключил соглашение с «Фулхэмом» на четыре года с возможностью продления контракта на год.

Перейра выступал за «Фламенго» на правах аренды с августа 2021 года. На счету бразильца 8 голов и 3 результативных передачи в 53 матчах за команду во всех турнирах в прошедшем сезоне.

Источник: https://www.fulhamfc.com/news/2022/july/11/andreas-pereira-joins-fulham/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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