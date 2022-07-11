«Астон Вилла» взяла в аренду защитника «Севильи»

«Астон Вилла» взяла в аренду защитника «Севильи» Людвига Аугустинссона. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Также договор предусматривает опцию выкупа 28-летнего шведа следующим летом. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

Аугустинссон провел четыре года в Германии за «Вердер», прошлым летом присоединился к испанскому клубу, но не смог стать полноценным игроком стартового состава.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в ла лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.