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Сегодня, 19:28

«Астон Вилла» взяла в аренду защитника «Севильи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астон Вилла» взяла в аренду защитника «Севильи» Людвига Аугустинссона. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Также договор предусматривает опцию выкупа 28-летнего шведа следующим летом. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

Аугустинссон провел четыре года в Германии за «Вердер», прошлым летом присоединился к испанскому клубу, но не смог стать полноценным игроком стартового состава.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в ла лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.

ФК Астон Вилла
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