Эрик Тен Хаг: «Криштиану Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего команды Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

«Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне, вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

Он не говорил мне об уходе. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.