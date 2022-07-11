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Эрик Тен Хаг: «Криштиану Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе»

Тен Хаг высказался о будущем Роналду
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего команды Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

«Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне, вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

Он не говорил мне об уходе. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-ten-hag-live-24452185
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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