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«Эвертон» готовится начать переговоры по Коутиньо

17:35
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает Mundo Deportivo. Английский клуб попытается подписать 29-летнего бразильского хавбека в январе.

Каталонцы выставили игрока на трансфер, и поэтому его уход в зимнее трансферное окно представляется очень вероятным.

В текущем сезоне Коутинью провел 15 матчей, отыграв в общей сложности 606 минут, и забил 2 гола.

Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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