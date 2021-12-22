«Эвертон» готовится начать переговоры по Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает Mundo Deportivo. Английский клуб попытается подписать 29-летнего бразильского хавбека в январе.

Каталонцы выставили игрока на трансфер, и поэтому его уход в зимнее трансферное окно представляется очень вероятным.

В текущем сезоне Коутинью провел 15 матчей, отыграв в общей сложности 606 минут, и забил 2 гола.

Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.