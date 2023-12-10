Полузащитник «Ман Сити» Филлипс является главной трансферной целью «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в январе хочет приобрести игрока «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг определил хавбека как главную трансферную цель на январь 2024 года, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист готов сменить команду, так как хочет получать больше игровой практики.

В Филлипсе также заинтересованы «Ювентус» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.