Полузащитник «Ман Сити» Филлипс является главной трансферной целью «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» в январе хочет приобрести игрока «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг определил хавбека как главную трансферную цель на январь 2024 года, сообщает Sky Sports.
По данным источника, футболист готов сменить команду, так как хочет получать больше игровой практики.
В Филлипсе также заинтересованы «Ювентус» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
13
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
14
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 2
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|1 : 1
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|1 : 0
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|1 : 0
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3
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