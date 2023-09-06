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Полузащитник «Эвертона» Онана призвал наказывать тюрьмой за расизм

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Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана требует тюремного срока за расистские оскорбления.

22-летний бельгиец сообщил, что в соцсетях его называли «бесполезной обезьяной» после поражения в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:4), который состоялся 20 августа.

«На мой взгляд, проблема расизма требует действий. В какой-то момент людям придется это понять. Думаю, этого человека, который меня оскорбил, уже нашли полиция и клуб. Однако, подобные вещи, к сожалению, случаются довольно часто. И я считаю досадным, что в 2023 году подобное все еще происходит. Необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией не знаю на какой срок. Для меня расизм — это то, чему нет места ни в мире футбола, ни в обычном мире. Так что да, вы должны делать то, что должны, если это тюрьма, значит тюрьма. У меня нет жалости к таким людям. Решения должны искать власти», — приводит L'Equipe слова Онана.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Эвертон» 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

Источник: L'Equipe
Андре Онана
Футбол
ФК Эвертон
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2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
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 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
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 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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