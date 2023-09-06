«Манчестер Юнайтед» сделал заявление в связи с обвинением Антони в домашнем насилии

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с ситуацией с обвинениями вингера команды Антони в домашнем насилии.

«Манчестер Юнайтед» подтверждает наличие обвинений, выдвинутых против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование. В ожидании дополнительной информации клуб больше не будет давать комментариев.

Мы серьезно относимся к этому вопросу, учитывая влияние этих обвинений и последующих сообщений на тех, кто пострадал от домашнего насилия», — сказано в сообщении манкунианцев.

4 сентября Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

5 сентября стало известно, что Антони исключен из состава сборной Бразилии.