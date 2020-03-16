Полузащитник «Челси» Маунт нарушил условия карантина. Его ждет штраф

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в воскресенье был замечен в одном из парков Лондона, хотя вся команда была отправлена на двухнедельный карантин, сообщает Daily Mirror.

Маунт гулял в парке вместе с футболистом «Вест Хэма» Декланом Райсом.

При этом все игроки «Челси» должны находиться на карантине после того, как у полузащитника лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус. За нарушение карантина Маунту грозит штраф.

В пятницу чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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