Чуквуэмека проходит медосмотр в «Челси». 18-летним хавбеком интересовалась «Барса» и «Милан»
Полузащитник «Астон Виллы» Чуквуэмека проходит медосмотр в «Челси»
Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека проходит медицинский осмотр в «Челси», сообщает пресс-служба клуба из Лондона.
По данным источника, после успешного обследования 18-летний англичанин подпишет с лондонцами контракт. Ранее в услугах полузащитника были заинтересованы «Барселона» и «Милан».
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
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18
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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Лидс – Вулверхэмптон
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