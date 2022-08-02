Чуквуэмека проходит медосмотр в «Челси». 18-летним хавбеком интересовалась «Барса» и «Милан»

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека проходит медицинский осмотр в «Челси», сообщает пресс-служба клуба из Лондона.

По данным источника, после успешного обследования 18-летний англичанин подпишет с лондонцами контракт. Ранее в услугах полузащитника были заинтересованы «Барселона» и «Милан».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.