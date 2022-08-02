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«Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» в 80 миллионов евро за защитника Гвардиола

Руслан Минаев
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«Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» по переходу защитника Йошко Гвардиола, сообщает Bild. «Горожане» предлагали за 20-летнего хорвата 80 миллионов евро.

Немецкий клуб хочет сохранить игрока до следующего сезона.

Ранее интерес к защитнику проявлял «Челси».

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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