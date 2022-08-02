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Сегодня, 19:08

Зелиньски отказался от перехода в «Вест Хэм»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски отказался от перехода в «Вест Хэм», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 28-летний поляк не хочет играть за клуб, который располагается в середине турнирной таблицы АПЛ. «Наполи» готов был принять предложение англичан, которое составляло около 40 миллионов евро.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Петр Зелиньски
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Наполи
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