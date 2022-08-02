Зелиньски отказался от перехода в «Вест Хэм»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски отказался от перехода в «Вест Хэм», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 28-летний поляк не хочет играть за клуб, который располагается в середине турнирной таблицы АПЛ. «Наполи» готов был принять предложение англичан, которое составляло около 40 миллионов евро.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.